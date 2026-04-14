Гастроэнтеролог объяснил пользу «витамина U»

Кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что так называемый витамин U не входит в официальную классификацию витаминов, но может быть полезен для слизистой желудка.

Гастроэнтеролог и гепатолог пояснил, что витамин U фактически не является витамином. По его словам, это полезное вещество, которое не включено в официальную классификацию, а привычное название используется для удобства.

«Этим начинают пользоваться, чтобы привлечь дополнительное внимание, что есть витамин такой, про который не говорят. На самом деле это не витамин, но для удобства названия, чтобы химическую структуру всю не произносить постоянно, его так по привычке называют витамин», — пояснил Сергей Вялов в эфире радио Sputnik.

Основным источником вещества врач назвал белокочанную капусту. Оно помогает заживлять слизистую оболочку желудка. Ранее его называли «противоязвенным витамином», поскольку эффективных лекарств от язвы не существовало.

«В капусте реально очень много витамина U и основное его действие — он помогает заживлять слизистую оболочку. В свое время еще его называли противоязвенный витамин…», — пояснил гастроэнтеролог.

При этом врач подчеркнул, что сегодня лечить язву капустой не имеет смысла.

«Многие, услышав, что это — противоязвенный витамин, предполагают, что он очень мощный… Но на сегодняшний день есть средства, которые в сто, в тысячу раз превосходят его по эффективности», — считает Сергей Вялов.

Он добавил, что вещество может иметь потенциал при атрофии желудка, которая повышает риск развития рака.

