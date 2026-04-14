Жительница США рассказала о видениях после трех клинических смертей

Жительница штата Колорадо Николь Керр заявила, что пережила три клинические смерти и видела ангела во время одного из эпизодов. По ее словам, этот опыт изменил отношение к жизни, сообщает «Царьград» .

Авария произошла, когда Керр было 19 лет. Курсант Военно-воздушных сил США ехала на базу на спортивном автомобиле, потеряла управление и врезалась в камень. Девушку выбросило на дорогу, она получила тяжелые травмы. Медики констатировали смерть и накрыли тело покрывалом — без признаков жизни она пролежала около 13 минут.

Позднее Керр рассказывала, что в это время видела свое тело со стороны и ощущала яркий белый свет и спокойствие. По ее словам, перед ней появился ангел, в котором она узнала умершего деда. Он дал понять, что выбранный ею путь не соответствовал внутренним стремлениям, а решение поступить в военную академию было продиктовано желанием оправдать ожидания отца.

После реанимации врачи диагностировали множественные переломы, оскольчатый перелом таза, черепно-мозговые травмы и серьезное повреждение конечности. Позднее развились сепсис и гангрена, а сердце останавливалось еще дважды.

Сейчас 62-летняя Керр публично делится пережитым опытом, утверждая, что он помог ей избавиться от страха смерти и пересмотреть жизненные приоритеты.

