Эксперт рассказал, как спланировать отпуск на 2 дня

Формат коротких поездок набирает популярность: их проще встроить в график, а подготовка занимает минимум времени. По словам Островерхия, начинать стоит не с выбора города, а с понимания цели поездки.

«Первое, с чего начинается короткое путешествие, — это не выбор города, а понимание формата. Попытка уместить в два дня полноценный отпуск может привести к ментальной и физической перегрузке. Поэтому важно заранее определить, что именно вы хотите получить от поездки», — советует Михаил Островерхий в эфире радио Sputnik.

Эксперт рекомендует путешествовать налегке: брать универсальную одежду, удобную обувь, аптечку и портативную зарядку. Билеты без багажа часто дешевле и экономят время в аэропорту.

«В короткой поездке точно не нужен большой чемодан», — уточнил Островерхий.

Он также советует выбирать ночные переезды или ранние вылеты, чтобы максимально использовать день приезда, а возвращение планировать на вечер. Жилье лучше подбирать в центре, если цель — прогулки, или за городом — для спокойного отдыха. Важно учитывать время заселения.

«На один день лучше запланировать посещение двух-трех точек, между которыми остается время для прогулок или обеда», — рассказал Михаил Островерхий.

По его оценке, бюджетное размещение в России стоит от 800 до 3 000 рублей за ночь, отели среднего уровня — от 2 500 до 5 000 рублей. На питание уходит в среднем 1 500–2 000 рублей в день. Эксперт советует закладывать дополнительно 10–20% на непредвиденные расходы.

