Тушу кита выбросило на дикий пляж в Находке

В Находке вблизи бухты Мусатова на дикий пляж выбросило тушу кита, сообщила журналистка из Находки Анна Шарипова.

Она рассказала со ссылкой на канал «Красивая Находка» в Мах, тело кита не похоже на распространенного в местных водах кита Минке. Скорее всего, это горбатый кит.

На снимках с места находки показано, что тело кита лежит в воде на каменном берегу.

Ранее горбатый кит застрял на мелководье в Балтийском море. Для спасения организовали целую операцию.

