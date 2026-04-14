В Серпухове капремонт детсада школы №16 завершили на 61%

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №16 на улице Космонавтов в Серпухове выполнен на 61%. Работы проводят по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Семья», открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит в здании площадью 2943,2 кв. м. Строители уже завершили демонтажные работы и приступили к отделке и общестроительным работам. Параллельно ведется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем.

В ходе работ специалисты заменят оконные блоки, установят новые перегородки и вентиляционные короба, выполнят утепление и покраску стен, заливку и укладку полов, монтаж дверей и осветительных приборов. Также модернизируют пищеблок и обновят инженерные коммуникации — системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

После завершения ремонта детский сад оснастят новой мебелью и оборудованием. Открытие обновленного учреждения запланировано к началу учебного года — 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.