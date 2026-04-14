В Кузбассе ввели режим повышенной готовности до 12 мая

В Кузбассе до 12 мая будет действовать режим «Повышенная готовность»

В Кемеровской области с 30 апреля по 12 мая будет действовать режим «Повышенная готовность». Решение связано с майскими праздниками, паводком и риском пожаров, сообщает Сiбдепо .

Губернатор Илья Середюк подписал постановление о введении особого режима на период длинных выходных. В это время экстренные и коммунальные службы будут работать в усиленном формате.

Меры приняли из-за массового отдыха на природе, возможного подъема воды и угрозы ландшафтных пожаров. Власти рассчитывают снизить риски чрезвычайных ситуаций и минимизировать возможный ущерб.

«для принятия оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть на территории Кемеровской области — Кузбасса в выходные и праздничные дни (Праздник Весны и Труда, День Победы)», — отмечается в документе.

Муниципалитетам поручили подготовить пункты временного размещения. МЧС организует рассылку предупреждений жителям через операторов сотовой связи.

