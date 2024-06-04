«Никто и никогда не видел этого»: Матросов показал документ об учебе Заворотнюк

Актер Денис Матросов был сокурсником умершей Анастасии Заворотнюк по школе-студии МХАТ. Артист решил прервать молчание после утраты и опубликовал уникальные кадры — фото документа, где запечатлены оценки будущей звезды «Моей прекрасной няни» при поступлении в актерский вуз, сообщает kp.ru .

По словам Матросова, выложенный им лист с оценками датирован 1989 годом. Судя по нему, Заворотнюк получила высший балл среди всех девушек, поступающих на специальность. Во главе приемной комиссии тогда стоял актер и режиссер Олег Табаков.

«Волею судеб у меня оказались уникальные документы приемной комиссии в школу-студию МХАТ от 1989 года. Никто и никогда не видел этих страниц ранее! Настя и при поступлении была лучшей! Светлая память!» — написал Матросов на своей странице в соцсети.

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. Артистке было 53 года, она умерла после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.