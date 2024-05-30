Ушла на руках у мужа: появились тяжелые подробности смерти Анастасии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк провела последние дни жизни в хосписе, а рядом с ней находился ее муж. Перед смертью звезда «Моей прекрасной няни» почти не могла двигаться и «буквально усохла», сообщает kp.ru .

Заворотнюк жаловалась на сильнейшие головные боли, которые можно было побороть только благодаря употреблению сильнейших обезболивающих. В последние дни жизни с актрисой был ее супруг Петр Чернышев, который до конца поддерживал свою любимую.

«Мало была похожа на себя прежнюю. Онкология безвозвратно отняла у нее не только жизнь, но и красоту. Муж Петр Чернышев все время был рядом. На его руках она и скончалась», — говорится в статье.

Анастасии Заворотнюк не стало ночью 30 мая. Ей было 53 года. На протяжении 5 лет артистка боролась с раком головного мозга.