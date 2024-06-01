Многие знаменитости принесли траурные венки к месту прощания с Заворотнюк

На месте прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк уже собралась толпа людей, в том числе многие представители шоу-бизнеса и знаменитости, передает корреспондент РИАМО.

Известные люди, включая телеведущего Андрея Малахова, а также представители различных общественных организаций, например, Астраханское землячество, принесли шикарные траурные венки к стенам Покровского монастыря, где проходит отпевание российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Также на церемонию прощания пришел знаменитый дрессировщий Эдгар Запашный.

В ближайшее время начнется прощание с актрисой, на которое могут попасть все желающие, пройдя к месту со стороны парка.

Анастасия Заворотнюк долгие годы боролась с онкологическим заболеванием. У нее была обнаружена неоперабельная глиобластома головного мозга. Несмотря на усилия медиков, болезнь так и не удалось остановить.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.