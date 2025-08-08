Никаких сосисок в тесте: школьников в Воронеже переводят на правильное питание

Mash: из школьных столовых Воронежа уберут пирожки и сосиски в тесте

В Воронежской области с 1 сентября стартует эксперимент по борьбе с детским ожирением. Из школьных столовых региона пропадут пончики, сосиски в тесте, мини-пиццы и пирожки, сообщает Mash .

Воронежская область стала первым регионом в РФ, где хлебобулочные изделия и фастфуд заменят на овощи в школьном меню. Ученикам будут предлагать на перекус салаты, крупы и полезные снеки.

Сначала эксперимент будет проходить в Бобровском, Бутурлиновском и Новохоперском районах. Если результаты окажутся положительными, то полезное питание введут в школах по всему региону.

Сейчас в области больше 10 тыс. детей, у которых есть избыточный вес. Еще в 2018 году их насчитывалось 9 тыс. человек.

Ранее стало известно, что пельмени не исчезнут из меню школьных столовых в Подмосковье. Однако меню будет расширено за счет новых позиций — от рыбных палочек до шницеля.