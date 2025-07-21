Пельмени не исчезнут из меню школьных столовых в Подмосковье
Министерство образования Подмосковья: пельмени останутся в школьных столовых
Фото - © Марина Володько / Фотобанк Лори
Министерство образования Подмосковья подтвердило, что пельмени останутся в меню школьных столовых, сообщает 360.ru.
Это блюдо уже пришлось по вкусу детям, поэтому убирать его не планируется. Однако меню будет расширено за счет новых позиций — от рыбных палочек до шницеля.
Кроме того, увеличится число свежих фруктов и овощей, а доступный выбор еды станет богаче.
В перечень дополнений включены блинчики, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель, а также напитки на любой вкус, уточнили в ведомстве.