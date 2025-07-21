Пельмени не исчезнут из меню школьных столовых в Подмосковье

Это блюдо уже пришлось по вкусу детям, поэтому убирать его не планируется. Однако меню будет расширено за счет новых позиций — от рыбных палочек до шницеля.

Кроме того, увеличится число свежих фруктов и овощей, а доступный выбор еды станет богаче.

В перечень дополнений включены блинчики, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель, а также напитки на любой вкус, уточнили в ведомстве.