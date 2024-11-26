Незаметный подогрев: бойцы СВО получат новые сухпайки

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Бойцы СВО получат сухпайки с незаметным для тепловизоров подогревателем

Новейшие индивидуальные сухпайки с беспламенным портативным химическим разогревателем, которые незаметны для тепловизоров противника, поступили в подразделения «Западной» группировки войск. После проведения испытаний индивидуальные рационы выдадут всем военнослужащим, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Чтобы разогреть еду, необходимо открыть специальный пакет, поместить в него запечатанный пакет с едой и добавить воды. В результате химической реакции температура блюда поднимается до 60 градусов.

Упаковка нового сухпайка стала более мягкой, что позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров или помещать ее в рюкзак. Калорийность продуктов в составе индивидуального рациона питания увеличилась.

По окончании тестирования новые персональные сухпайки будут предоставлены солдатам, которые служат в местах с затрудненной организацией горячего питания.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что появление новых видов вооружений изменило каноны, тактику и стратегию войны. По его словам, весь мир теперь будет учитывать боевой опыт России.