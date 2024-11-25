Медведев: новые вооружения на СВО изменили каноны войны

сегодня в 23:02

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ход спецоперации показал, что появление новых видов вооружений изменило каноны, тактику и стратегию войны, пишет ТАСС .

Он отметил, что в первую очередь это относится к беспилотникам.

По словам Медведева, это применимо и к целым видам другой техники, в том числе к танкам, самолетам, ракетам и другому оружию.

Он также добавил, что весь мир теперь будет учитывать боевой опыт России противодействия беспилотниками и другим техническим новинкам.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.