В Энгельсе пьяный водитель сбил подростков на светофоре, один ребенок погиб

В Энгельсе Саратовской области 30-летний нетрезвый водитель сбил толпу подростков и женщину, которые стояли на перекрестке на обочине у пешеходного перехода. В результате происшествия один ребенок погиб, пишет Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что дети в количестве четырех человек и одна взрослая женщина находились на обочине вблизи пешеходного перехода на пересечении улиц Краснознаменной и Мира и, судя по всему, ждали разрешающего сигнала светофора, чтобы пересечь проезжую часть. Для автомобилей в этот момент горел «зеленый», для пешеходов, соответственно, «красный». Дети стояли в стороне согласно правилам дорожного движения, не представляли помехи для автомобилей, но это их не спасло.

В какой-то момент на дороге появилась легковушка, которая сильно виляла по дороге. Автомобилист попытался уйти от столкновения с грузовиком, двигавшимся во встречном направлении, но не справился с управлением и вылетел в сторону подростков, сбив их на большой скорости задней частью машины.

От удара дети разлетелись на несколько метров от места, где стояли. Предварительно известно, что виновника страшного ДТП уже задержали, им оказался нетрезвый 30-летний мужчина.

Один из детей погиб. О состоянии еще четверых человек ничего не сообщается.

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