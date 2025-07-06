Российским туристам предложили экскурсию по Афганистану за 254 тыс рублей

В России появились первые предложения отправиться в туристические экскурсии в Афганистан. Некоторые туроператоры уже разместили информацию об этом в интернете, стоимость экскурсии варьируется от 223,2 тыс. до 254,6 тыс. рублей, сообщает SHOT .

По предварительной информации, первая группа путешественников может отправиться в Афганистан уже через неделю.

Экскурсионный тур рассчитан на восемь дней и семь ночей. Его стоимость варьируется от 223,2 до 254,6 тысяч рублей. При этом цена не включает в себя несколько важных составляющих, в том числе медицинскую страховку.

Желающим посмотреть достопримечательности Афганистана придется дополнительно оплатить перелет до Кабула, медицинскую страховку, афганскую визу и охрану.