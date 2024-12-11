Невестка Ливанова подтвердила информацию о проведенной актеру операции

Актер Василий Ливанов перенес операцию по удалению тромба из пораженной артерии. Информацию подтвердила его невестка Екатерина, сообщает aif.ru .

«Да», — ответила она на вопрос, действительно ли Ливанов, который сыграл роль Шерлока Холмса, был госпитализирован и лег на операционный стол.

Невестка актера также добавила, что сейчас состояние артиста стабильное, он чувствует себя хорошо.

Ранее издание Mash писало, что актер попал в больницу 7 декабря из-за тромба, который перекрыл артерию его руки. В настоящий момент его состояние нормализовалось.

В середине ноября Ливанов находился в отделении реанимации, куда его доставили с ухудшением здоровья, но впоследствии он был выписан.