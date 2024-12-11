Невестка Ливанова подтвердила информацию о проведенной актеру операции
Актеру Василию Ливанову удалили кровяной сгусток из пораженной артерии
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Актер Василий Ливанов перенес операцию по удалению тромба из пораженной артерии. Информацию подтвердила его невестка Екатерина, сообщает aif.ru.
«Да», — ответила она на вопрос, действительно ли Ливанов, который сыграл роль Шерлока Холмса, был госпитализирован и лег на операционный стол.
Невестка актера также добавила, что сейчас состояние артиста стабильное, он чувствует себя хорошо.
Ранее издание Mash писало, что актер попал в больницу 7 декабря из-за тромба, который перекрыл артерию его руки. В настоящий момент его состояние нормализовалось.
В середине ноября Ливанов находился в отделении реанимации, куда его доставили с ухудшением здоровья, но впоследствии он был выписан.