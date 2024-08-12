Нет монет: российские YouTube-блогеры больше не смогут получать доходы

Google закрыл доступ россиянам к сервису контекстной рекламы AdSense. Компания уведомила об этом отечественных YouTube-блогеров и всех, кто получал доходы от рекламы.

В Google отметили, что деактивируют аккаунты россиян. Они теперь не смогут получать доходы от монетизации, даже если рекламу посмотрели из-за рубежа. При этом в компании заявили, что заработок за июль и август российским блогерам все же будет выплачен.

AdSense — сервис, с помощью которого размещают рекламу на сайтах или YouTube-видео. За клики и показы рекламы блогеры получают доход.

Ранее стало известно, что 8 августа россияне более 17 тыс. раз пожаловались на сбои в работе YouTube. Наибольшие проблемы с сервисом испытали жители европейской части РФ.

О том, что YouTube замедлят до 70%, 25 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, это связано с политикой руководства видеосервиса, нарушающей российские законы. Также он добавлял, что скорость загрузки YouTube упала и из-за старой технической базы со стороны Google.