Россияне более 17 тыс раз пожаловались на сбои в работе YouTube 8 августа

Россияне подали более 17 тыс. жалоб на технические неполадки в работе видеоплатформы YouTube, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Сбой.рф».

Наибольшие проблемы с доступом к сервису испытывают жители европейской части России. Технические неполадки наблюдаются в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Москве.

В ТАСС заметили, что сбой также зависит от браузера, через который человек заходит в интернет. Например, пользователи Safari замедления скорости не почувствовали, все грузится быстро. Однако у тех, у кого установлен Google Chrome, сервис работает с сильными перебоями.

О замедлении YouTube до 70% 25 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отмечал, что «деградация» видеосервиса — вынужденный шаг, который направлен не против жителей РФ, а в адрес администрации ресурса. Дело в том, что площадка нарушает российские законы. Например, ранее Роскомнадзор требовал от YouTube разблокировать более 200 каналов, которые вели граждане РФ.

Также Хинштейн добавлял, что скорость загрузки сервиса упала и из-за необновления технической базы со стороны владельцев сервиса. После заявлений о грядущем замедлении YouTube, пользователи во многих регионах РФ сообщали о сбоях в работе платформы.

Утром 8 августа россияне тоже жаловались на технические неполадки в работе платформы. Тогда проблемы обнаружились у жителей шести регионов.