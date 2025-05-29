Нельзя шоколад и авокадо: какие продукты могут быть ядом для собаки

Почти каждый владелец домашнего животного хотя бы раз делился с ним едой со стола. Но так собака привыкает выпрашивать лакомства, к тому же не все продукты безопасны для животных, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Возможно, некоторым будет трудно в это поверить, но специалистам довольно часто приходится слышать от владельцев, что они не видят опасности в человеческой еде. Некоторые утверждают, что раньше подкармливали собак всем подряд, и ничего — животные были здоровы. Такой подход вызывает лишь недоумение. Существуют продукты, которые могут быть смертельно опасны для питомца. Если кто-то когда-то избежал проблем — это просто крупное везение», — сказал Голубев.

Например, собакам нельзя давать куриные кости, так как они очень хрупкие, осколки от них могут серьезно навредить животному, вплоть до летального исхода. Но собаки действительно любят грызть кости, поэтому кинологи советуют отдать предпочтение безопасным вариантам.

Экзотическое авокадо, которое полезно для человека, очень опасно для собак из-за содержащегося в нем персина. Для питомцев это яд. К этому продукту стоит отнестись внимательно: хозяева часто считают, что практически все овощи, фрукты и ягоды безопасны для животных. Однако авокадо является одним из исключений. Если собака съела авокадо, следует обратиться за помощью к ветврачу.

Еще один похожий продукт в списке — виноград. Антиоксидант ресвератрол в нем вызывает у собак отравление и почечную недостаточность. А для людей, напротив, виноград полезен. Следите во время мытья, чтобы ягода не упала на пол, и собака не подобрала ее. Также нельзя давать питомцу изюм.

Абрикос, слива, вишня, черешня тоже не подходят для питания собак. Их косточки содержат цианид, что опасно и для человека тоже. Люди, однако, понимают, что они несъедобны, а вот собака может их проглотить. Без косточек, кстати, их также не стоит давать собаке из-за повышенной кислотности.

Шоколад и другие сладости, в которых есть теобромин, являются ядом для собаки. Особенно опасен шоколад — его употребление может привести к необратимым последствиям, вызвать гепатит. Поэтому хозяевам следует держать сладости в недоступном для питомца месте.

Лук и чеснок опасны как в сыром, так и в вареном виде. Даже если они попадут в корм случайно вместе с разрешенными овощами (например, кабачком или морковью), это может вызвать анемию у животного.

Некоторые орехи, вроде кедровых, безопасны для собак, но другие являются ядом. Лучше совсем избегать этой пищи и исключить ее из рациона.

Как подчеркнул кинолог, важно помнить, что собакам противопоказаны копченые, жареные, соленые продукты, мучные изделия. Им не требуется разнообразное питание — достаточно грамотно составленного базового рациона. В качестве поощрения иногда можно давать огурец, яблоко, кабачок, морковь или листья салата, немного голубики, банана или клубники. Но про остальные продукты лучше забыть ради безопасности питомца.