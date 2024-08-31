Не запасной вариант: Лепс нежно целует 18-летнюю избранницу на глазах ее матери

Новая избранница певца Григория Лепса в социальных сетях активно доказывает, что она «не запасной вариант» для артиста. Исполнитель не сопротивляется и активно ухаживает за 18-летней Авророй Кибой на глазах у ее матери, сообщает «СтарХит» .

Семья посетила концерт Лепса в Москве. Перед выступлением певец галантно поухаживал за будущей тещей и своей девушкой. Затем он нежно поцеловал Кибу в губы и лоб на глазах у матери, которая, судя по слухам, против отношений дочери с артистом. Она просит девушку не спешить с браком.

При этом на пальце молодой избранницы уже красуется дорогое кольцо от Graff. В социальных сетях Киба активно общается с подписчиками. Она заявила, что не является запасным вариантом для Лепса, ведь он уже сделал ей предложение.

«А что будет дальше? Роман ли это или по итогу пиар? Ответ на эти вопросы вы услышите в этих двух словах „поживем — увидим“» — заявила Киба.

По мнению психиатра-нарколога Василия Шурова, девушка, с которой Лепс стал появляться на публике, уже скучает рядом с ним. По его словам, говорить о перспективах создания семьи пока рано.