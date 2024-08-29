«Уже скучает»: психиатр оценил возможность долгих отношений Лепса с юной спутницей

По мнению психиатра-нарколога Василия Шурова, девушка, с которой Григорий Лепс стал появляться на публике, уже скучает рядом с ним, говорить о перспективах создания семьи пока рано. Об этом сообщает NEWS.ru .

«Что касается Григория Лепса, сложно отделить пиар от реальности, будет ли там какая-то семья. Видно, девочка рядом с ним уже скучает и не в восторге от этой темы», — сказал Шуров.

Одновременно появление на публике Филиппа Киркорова с молодой певицей Марго Овсянниковой точно можно считать пиаром, также считает врач. Теперь на нее могут обратить немного внимания. Звезды часто стремятся добиться этого при помощи эпатажа.

Овсянникова появлялась рядом с Киркоровым на красной дорожке в эпатажных белых костюмах и белой мантии на лице. Позже Киркоров ее снял, и выяснилось, что певица сделала пластическую операцию.