Не повод для умиления: кинолог рассказал, о чем говорит собачий храп

Храп у собаки — не повод для умиления. В некоторых ситуациях он может сигнализировать о проблемах со здоровьем животного. Хозяину необходимо обращать внимание на подозрительные симптомы, а также следить за здоровым образом жизни питомца, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Конечно, не все признаки храпа опасны. Бывает, что питомец просто занял неудобное положение во время сна. Также к характерным звукам склонны определенные породы с удлиненным небом и укороченными мордой и носом», — объяснил Голубев.

Одной из наиболее частых причин храпа являются проблемы с лишним весом у животного. Причем похрапывать собаки с ожирением могут не только во сне, но и во время ходьбы. Лишний вес — наиболее частая причина сокращения продолжительности жизни у животных. Поэтому следует не допускать переедания и уделять достаточно времени физнагрузкам. Определить проблему можно самостоятельно: у питомца без ожирения должны как следует прощупываться ребра и позвоночник.

Также характерные звуки могут появиться в преклонном возрасте. У пожилых особей мягкие ткани со временем теряют эластичность. Снижение мышечного тонуса приводит к характерному свисту. Исправить это уже практически невозможно, но нужно следить за состоянием вместе с ветеринаром, чтобы исключить более серьезные аномалии.

Отек слизистых часто приводит к избыточным выделениям. Их скопление, в свою очередь, приводит к булькающим звукам, усугубляющимся во время сна. Наиболее частые причины — аллергия и инфекции, которые редко возникают без прочих сопутствующих симптомов. На что обратить дополнительно внимание: выделения из глаз и носа, общее самочувствие — отказ от еды, чихание, вялость.

«Если все перечисленное исключается — собака не больна, молода, при этом храп стал новой реальностью ее жизни, необходимо исключить прочие провоцирующие факторы. Среди них могут быть полипы — наросты, которые могут сужать просвет в носовой полости. Сухой воздух осенью и зимой также может стимулировать выделение слизи. Попадание инородного предмета — еще одна опасная причина, из-за которой может отмечаться специфичный звук», — отметил кинолог.

При любом подозрительном симптоме стоит начать с диагностики у ветеринара, чтобы исключить серьезные патологии. Если заболевания не отмечаются, возможно, стоит пересмотреть лежанку вашего питомца, заменить ее на более комфортную ортопедическую. Не лишним также будет установить увлажнитель воздуха в квартире, заключил Голубев.

