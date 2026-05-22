«Не подходи, покалечит»: почему нельзя снимать смерч для соцсетей

Бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина в разговоре с РИАМО предупредил, что смерч способен перевернуть автомобиль, и человек, которого он застигнет, рискует серьезно пострадать.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 22 мая станет заключительным днем аномального тепла в Центральной России. Затем ситуация изменится из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Ожидаются грозы с молниями, сильные раскаты грома и шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Метеоролог предупредил о риске падения деревьев, возможности формирования смерчей на севере Подмосковья.

«Учитывая, что в нашем регионе смерч может поднимать в воздух тяжелые предметы и переворачивать автомобили, в лучшем случае это грозит ушибами и переломами. Прятаться под кровать от него необязательно, вполне достаточно стационарного укрытия — здания. Нужно опасаться оказаться в его эпицентре», — сказал Ластовина.

Он отметил, что если вас застало на улице приближение смерча, то разумнее всего зайти в здание и укрыться там. Ластовина добавил, что, в отличие от США и других стран, в российских широтах ветер не набирает такой разрушительной силы.

Однако получить серьезные травмы реально. Поэтому при непогоде нужно позаботиться о безопасности.

