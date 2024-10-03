Не доверяйте гадалкам: в Кузбассе полиция выступила с важным заявлением

В Кемерове 36-летняя женщина перечислила 200 тысяч рублей гадалке из интернета за «очистку ауры» и даже хотела взять кредит на 1,5 миллиона рублей. Позже в дело вмешался муж и полиция. На этом фоне жителей Кемеровской области призвали не доверять различным ворожеям и гадалкам, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Сотрудники полиции призывают жителей Кемеровской области не доверять обещаниям гадалок, ворожей и экстрасенсов по избавлению от всех болезней, и ни в коем случае не переводить им свои деньги», — говорится в сообщении.

Между тем психолог Александра Миллер поясняла, почему люди склонны доверять лже-мистикам. По словам эксперта, часто такие «колдуны» дают позитивные предсказания, которые дарят надежду. Несмотря на это, подобные ситуации всегда ведут к тому, что человек передает свою жизнь и деньги в чужие руки.

Ранее клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов заявлял, что когда человек видит негативный или устрашающий прогноз, у него невольно повышается уровень тревоги.