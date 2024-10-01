«Таблетка от всех недугов»: почему россияне верят тарологам и «магам»

Жители России склонны ожидать чудес, надеяться на удачу, выигрыш в лотерее и волшебную таблетку — так практикующий психолог Александра Миллер объяснила резкий рост интереса к услугам тарологов и «колдунов» среди населения страны. По предварительным прогнозам, в октябре 2024 года цены на услуги разного рода «магов» в России могут удвоиться, сообщает Инфо24 .

По мнению Миллер, наши соотечественники с советским и постсоветским опытом выбирают мистицизм вместо обращения к психологам, отдают предпочтение таким «целителям», как Алан Чумак и Анатолий Кашпировский. Она считает, что за несколько десятилетий, прошедших с момента распада Советского Союза, в этом аспекте ничего не изменилось.

«Волшебная таблетка от всех недугов со времен Советского Союза, когда садились семьями, возле телевизора с банками воды и намагничивали ее на нужный лад, сохранилась, к сожалению, и по сей день», — отметила эксперт.

По ее мнению, вера в «волшебство», способное принести счастье в жизнь человека, возникает из нежелания заниматься самосовершенствованием, трансформировать свое поведение и привычки, а также прикладывать к этому усилия.

Позитивный настрой, действительно, может оказать влияние. В таком случае человек начнет замечать возможности, которые ранее ускользали от его внимания, и реализовывать их, даже ссылаясь на «высшие силы» и чудеса, резюмировала психолог.

Тем не менее Миллер подчеркнула, что не все готовы действовать в таких ситуациях, и большинство продолжает «витать в розовых облаках с единорогами», не предпринимая никаких шагов. В этом и кроется угроза — человек вместо того, чтобы вести полноценную жизнь и предпринимать действия, оказывается в ловушке синдрома «отложенной жизни».

Тем россиянам, которые собираются доверить свою жизнь другим, особенно если это касается тарологов и представителей других эзотерических практик, психолог порекомендовала не забывать, что они «в силах все изменить даже прямо сейчас».