Психолог Мартынов рассказал о вреде гороскопов в связи с ретроградным Меркурием

«Любые советы и прогнозы могут иметь значительное психологическое воздействие на людей, особенно если они касаются важных жизненных решений или событий. Поэтому психологи, вопреки расхожему мнению, не дают советы. Но ситуации неопределенности или ожидания часто заставляют многих искать ответы и объяснения даже в лженаучных источниках. Но, когда человек видит негативный или устрашающий прогноз, невольно повышается уровень тревоги», – сказал Мартынов.

Он добавил, что вредность советов оценить сложно, так как она зависит от их характера и контекста. Например, негативные прогнозы или критика могут ухудшить самочувствие человека и вызвать чувство беспомощности, а безобидные советы из серии «мойте руки перед едой» не принесут вреда.

«Психологическое воздействие советов и прогнозов зависит от многих факторов, включая личностные особенности, уровень стресса, поддержку окружающих и самооценку. Можно списать конфликт на работе на положение звезд, однако это всего лишь способ перенести фокус внимания с причин в себе на внешние факторы, не зависящие от конфликтующих», – отметил психолог.

Мартынов разъяснил, что в психологии есть такое явление, как «эффект Пигмалиона», который описывает как раз ситуации, когда негативные ожидания ведут к отрицательным результатам, например, гадалка предрекла ДТП, и возникшее напряжение бессознательно привлекает ситуацию, в которой риск попасть в ДТП значительно повышается.

«Поэтому хочется порекомендовать не опираться на мнение небесных тел и на мнение тех, кто пытается трактовать положение звезд применительно к ремонту на даче и покупки новых вещей. Надо жить полноценной жизнью и прислушиваться разве что к компетентным в своих областях специалистам», – резюмировал специалист.

В августе ретроградный Меркурий продлится с 5 по 28 число.