сегодня в 14:17

Алаудинов заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной на ее правилах

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что Россия не станет вести переговоры с Украиной на условиях президента Владимира Зеленского. По словам генерала, в этом вопросе уже «просчитались американцы и весь блок НАТО», сообщает Общественная Служба Новостей .

«Не будет переговоров, на которых Зеля сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали», — сказал Алаудинов в эфире «Первого канала».

Между тем командир «Ахмата» заявил, что украинские войска не контролируют Суджу в Курской области. По его словам, в городе идут ежедневные бои.

14 августа Алаудинов также сообщил, что украинские силы практически заблокированы в Курской области.