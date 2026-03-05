Названы отрасли в России, в которых зарплата превысила 400 тыс. рублей

В РФ средняя заработная плата в сфере финансов, а также добычи нефти и газа по итогам декабря 2025 года превысила 400 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что специалисты в сфере добычи нефти и природного газа получали в среднем 411 тыс. рублей, а зарплата финансистов и страховщиков составляла 458 тыс. рублей.

Более 300 тыс. рублей в декабре 2025 года получали специалисты в сфере воздушного и космического транспорта (348 тыс. рублей) и международных организаций (334 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что больше всего в нефтегазовой сфере зарплатные предложения за 12 месяцев увеличились для бурильщиков — на 60%. Они могут рассчитывать на сумму до 200 тыс. рублей.

