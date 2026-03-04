До 200 тысяч: кому и на сколько повысили зарплаты в нефтегазовой отрасли России

сегодня в 08:42

Бурильщикам в нефтегазовой сфере заплатят до 200 тысяч рублей

Больше всего в нефтегазовой сфере зарплатные предложения за 12 месяцев увеличились для бурильщиков — на 60%. Они могут рассчитывать на сумму до 200 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на находящееся в распоряжении исследование «Авито Работы».

Проводилось сравнение между зимой 2024-2025 и 2025–2026 годов.

Сварщикам в нефтегазовой сфере платят на 57% больше, чем в прошлом периоде. В среднем они получают по 167 тыс. рублей ежемесячно.

У инженеров-геодезистов средняя зарплата выросла на 45%. Им готовы платить до 105 тыс. рублей ежемесячно.

На 24% выросла зарплата операторов котельных. Им готовы платить по 53 тыс. рублей ежемесячно.

На 16% увеличился и оклад мастеров по ремонту газового оборудования. В среднем они получают по 101 тыс. рублей.

