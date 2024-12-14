Названа реальная причина смерти бодипозитивного кота Крошика в Перми
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Бодипозитивный 17-килограммовый кот Крошик умер из-за острого кардиогенного отека легких, об этом сообщили представители приюта «Матроскин», пишет РИА Новости.
Упитанного кота Крошика нашли в конце августа 2024 года, когда он весил 17 килограммов, в тот момент он уже не мог самостоятельно передвигаться.
Ветеринары назначили животному диету, сотрудники приюта «Матроскин» соблюдали рекомендации и выдавали коту правильное питание. В итоге к октябрю Крошик смог сам передвигаться по территории приюта. Он даже снова смог запрыгивать на предметы мебели.
В конце октября пришла грустная новость из приюта «Матроскин». Сотрудники сообщили, что ставший знаменитым кот скончался. Сотрудники ветклиники пытались его спасти, но оказались бессильны.
«Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов вследствие острого язвенного гнойного эндокардита», — говорится в сообщении приюта.
У кота также выявили воспалительные процессы, которые, скорее всего, возникли на фоне ожирения и онкологического заболевания. После смерти тело Крошика кремировали, а прах сохранили.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае коту Крошику предложили установить памятник, ведь животное стало символом упорства и силы духа.