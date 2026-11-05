Названа причина смерти основателя бренда «Экспедиция» Александра Кравцова

Основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов скончался после борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Mash .

Накануне у 58-летнего бизнесмена резко упало давление в кафе «Первый нос» в столичном районе Аэропорт. Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Врачи боролись за жизнь пациента, но около 22:00 у Кравцова остановилось сердце. Медики констатировали смерть.

Онкология у Кравцова была запущена. Организм предпринимателя был отравлен продуктами распада опухоли. У Александра отказывали почки и печень. Сначала рак поразил легкое, а затем дал обширные метастазы в печень, лимфатические узлы и кости.

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