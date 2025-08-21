Назван топ 3 лучших частных школ Подмосковья 2025 года

Во время Форума педагогов в подмосковном Красногорске были названы и награждены лидеры рейтинга лучших частных школ Московской области, сообщает корреспондент РИАМО.

«Мы уже начали подводить итоги рейтинга, и первые строчки уже были озвучены. Интригу нам удается сохранить с самого начала, и чтобы уже наконец-то выдохнуть, я думаю, мы начнем дальнейшее награждение и озвучивание итогов рейтинга», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Третье место в рейтинге получила Православная классическая гимназия им. Преподобного Серафима Саровского из Домодедово. Второго места была удостоена Новой Черноголовской школе одноименного муниципалитета. Лидером рейтинга назван лицей «Парус» округа Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ региона. В их числе флагманы — Физтех-лицей им. П. Л. Капицы и Областная гимназия им. Е. М. Примакова.

«Хочу поблагодарить всех, кто помогает нашим ребятам побеждать в учебе и в жизни» — отметил Воробьев.