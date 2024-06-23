Навка рассказала, как выглядела Заворотнюк в гробу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая была близкой подругой актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева, рассказала, как артистка выглядела во время отпевания в храме. Об этом сообщает kp.ru .

Ранее СМИ писали, что во внешности Заворотнюк произошли изменения. Сначала она поправилась, потом похудела. Также рассказывали, что видели много грима на ее лице. Семья покойной попросила не снимать ее в гробу.

«Конечно, у нее во внешности произошли изменения. Но во время отпевания она лежала в храме… просто красавица», — сказала Навка.

Она отметила, что на лице актрисы, вопреки некоторым публикациям, вообще не было грима. На голове Заворотнюк был платок, и у фигуристки возникло ощущение, что это не реальные похороны, а спектакль.

Навка еще поделилась, что во время лечения в клинике Заворотнюк очень скучала по любимой еде и с трудом выдерживала суровый режим питания, прописанный врачами. Подруги иногда баловали ее любимой рыбкой и небольшим количеством красного вина.

Заворотнюк долго боролась с раком. Последний год жизни актриса провела в частной клинике, где за ней ухаживал опытный квалифицированный медперсонал.

Она скончалась 30 мая. Артистке было 53 года. Ее похоронили на Троекуровском кладбище столицы рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.