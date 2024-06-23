Навка рассказала, как выглядела Заворотнюк в гробу
Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая была близкой подругой актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева, рассказала, как артистка выглядела во время отпевания в храме. Об этом сообщает kp.ru.
Ранее СМИ писали, что во внешности Заворотнюк произошли изменения. Сначала она поправилась, потом похудела. Также рассказывали, что видели много грима на ее лице. Семья покойной попросила не снимать ее в гробу.
«Конечно, у нее во внешности произошли изменения. Но во время отпевания она лежала в храме… просто красавица», — сказала Навка.
Она отметила, что на лице актрисы, вопреки некоторым публикациям, вообще не было грима. На голове Заворотнюк был платок, и у фигуристки возникло ощущение, что это не реальные похороны, а спектакль.
Навка еще поделилась, что во время лечения в клинике Заворотнюк очень скучала по любимой еде и с трудом выдерживала суровый режим питания, прописанный врачами. Подруги иногда баловали ее любимой рыбкой и небольшим количеством красного вина.
Заворотнюк долго боролась с раком. Последний год жизни актриса провела в частной клинике, где за ней ухаживал опытный квалифицированный медперсонал.
Она скончалась 30 мая. Артистке было 53 года. Ее похоронили на Троекуровском кладбище столицы рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.