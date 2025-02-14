Научный журналист Эндрюс сравнил падение астероида 2024 YR4 с ядерным ударом

Если астероид 2024 YR4 столкнется с Землей в 2032 году, то его прямое попадание в город будет сравнимо по силе со взрывом ядерной бомбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного журналиста Робина Джорджа Эндрюса.

Это небесное тело астрономы открыли 27 декабря 2024 года. Они рассчитали, что 22 декабря 2032 года оно может столкнуться с Землей.

Шанс удара сначала оценивался в 1%. Затем показатель повысился до 2,3%. Таким образом, 2024 YR4 был признан самым опасным астероидом для Земли на сегодняшний день.

Размер небесного тела — от 40 до 90 м. Существует вероятность того, что астероид упадет посреди города. В таком случае его удар будет равен по силе взрыву ядерной бомбы, заявил Эндрюс.

Однако, если небесное тело упадет посреди пустыни или океана, вреда оно не нанесет. При этом, как отметил научный журналист, если астероид малых размеров, то до нашей планеты он не долетит, но взорвется и вызовет разрушительную ударную волну. Если астероид 90-метровый, то он может оставить огромный кратер и убить всех в радиусе нескольких км.

Между тем в Китае решили собрать лучших специалистов, объединив их в команду планетарной обороны. Они могут направить к астероиду космический аппарат, который должен врезаться в небесное тело, сместив его с орбиты.