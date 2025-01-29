Осталось недолго: на Землю летит астроид размером с четыре челябинских метеорита

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году. О существовании этого небесного тела узнали 27 декабря 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стаса Короткого.

По оценкам астрономов, 2024 YR4 в три-четыре раза больше челябинского метеорита и достигает около 70 метров в диаметре. Короткий заявил, что сейчас вероятность столкновения астероида с нашей планетой оценивается в 0,5-6 процентов.

«Шесть процентов — это из 16 вариантов развития ситуации один предполагает столкновение», — добавил астроном.

Шестипроцентная вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей 22 декабря 2032 года является наиболее высокой со времен открытия Апофиса в 2004 году. Прогнозируется, что крупный астероид Апофис пролет в 30 000 км от Земли в апреле 2029 года.

Если 2024 YR4 упадет на Землю, то он рухнет в Центральной Африке или в Атлантическом океане. Это грозит локальной катастрофой, при которой будут разрушены дома в радиусе 30 км от места падения недавно открытого астероида, предупредил астроном.