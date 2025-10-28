НАСА закрыло доступ к сведениям об астероиде 2025 US6

NASA закрыло в своих базах доступ к информации об астероиде 2025 US6, который, согласно расчетам, 28 октября должен был пройти в 150 тыс. км от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ранее эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе.

«С большой вероятностью тело может рассматриваться в данный момент в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России», — говорится в сообщении.

Ранее жители Фрязина, Люберец, Красногорска, Истры и Раменского заметили в небе странный летящий объект зеленого цвета. За ним шел огненный шлейф. Объект пролетел низко над домами. Пользователи допустили, что видели в небе метеорит.

Странный зеленый объект, который видели в небе над Московской областью, может являться «космическим мусором»,сообщала лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.