Огромный зеленый болид: жители Подмосковья сняли на видео «метеорит»
Похожий на метеорит объект заметили в небе над Подмосковьем
Жители Подмосковья и столицы увидели ночью некое небесное тело, визуально похожее на метеорит. Объект двигался на большой скорости и светился зеленым цветом, сообщает SHOT.
Странный метеорит заметили примерно в 06:30. Его видели жители Фрязина, Истры, Люберец, Раменского, Красногорска.
Ролики со странным объектом в небе выкладывают в социальных сетях. Пользователи обсуждают, что это могло быть.
На опубликованной записи некий зеленый объект летит с большой скоростью низко над домами. За ним тянется огненный след.
