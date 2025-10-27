Огромный зеленый болид: жители Подмосковья сняли на видео «метеорит»

сегодня в 08:43

Похожий на метеорит объект заметили в небе над Подмосковьем

Жители Подмосковья и столицы увидели ночью некое небесное тело, визуально похожее на метеорит. Объект двигался на большой скорости и светился зеленым цветом, сообщает SHOT .

Странный метеорит заметили примерно в 06:30. Его видели жители Фрязина, Истры, Люберец, Раменского, Красногорска.

Ролики со странным объектом в небе выкладывают в социальных сетях. Пользователи обсуждают, что это могло быть.

На опубликованной записи некий зеленый объект летит с большой скоростью низко над домами. За ним тянется огненный след.

