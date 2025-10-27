Стало известно, что жители Подмосковья могли принять за светящийся метеорит

Зеленым светящимся «метеоритом» в небе Подмосковья мог быть космический мусор

Странный зеленый объект, который видели в небе над Московской областью, может являться «космическим мусором», сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

На это указывает то, что фрагментация тела была активной. Объект двигался с небольшой скоростью.

Однако речь может действительно идти о падении метеорита размером с баскетбольный мяч. Зеленый цвет вызвало свечение никеля. Этот элемент крайне распространен в металлических метеоритах.

Около 06:30 понедельника жители Фрязина, Люберец, Красногорска, Истры и Раменского заметили в небе странный летящий объект зеленого цвета. За ним шел огненный шлейф. Объект пролетел низко над домами. Пользователи допустили, что видели в небе метеорит.

