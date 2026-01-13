«Нарциссизм и избегание»: психолог оценила поведение Долиной после скандала с квартирой

Клинический психолог, действующий член Ассоциации системно-стратегических терапевтов Рената Бахтеева в беседе с РИАМО сообщила, что поведение народной артистки РФ Ларисы Долиной можно характеризовать как нарциссическое. Также певица избегает попыток быть искренней.

Вся страна продолжает следить за скандальной историей с квартирой певицы в Хамовниках. Верховный суд поставил жирную точку в этом деле, на который артистка лично не явилась. Квартира должна перейти в собственность Лурье, а прежняя хозяйка обязана покинуть жилплощадь.

Но Долина выселяться не торопиться — она отдыхает на заграничных курортах и вернется в столицу к 20 января. Многие задавались вопросом: почему она так себя ведет, словно действуя напоказ?

«Для нее вступить в искренние отношения с людьми означает стать уязвимой, открыть душу. А показать себя такой, какая она есть в действительности — равно смерть. Такое случается, когда в прошлом была травма брошенности и отвержения. Поведение можно объяснить позицией избегания прямого контакта и уходом от проблем. Это типично для личности с элементами нарциссизма или избегающего типа личности. Как правило, у таких людей уже сформировано на чувственном уровне твердое убеждение, что различные негативные чувства — это плохо. Для таких людей испытать стыд и смущение невыносимо», — сказала Бахтеева.

Она добавила, что избегающее поведение в основном связано с токсичным стыдом и чувством вины. И чтобы сохранить себе иллюзию контроля, в приоритет Долина ставит сохранение эмоционального комфорта, а не активное разрешение кризиса. Причем, не осознавая, что тем самым она ухудшает и так плохую для нее во всех смыслах ситуацию.

12 января Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) дала Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры. Если она не приедет для передачи квартиры в Хамовниках новому собственнику, то судебные приставы вправе вскрыть жилье, описать оставшиеся вещи и официально передать объект.

