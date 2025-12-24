Стала известна схема, через которую были похищены деньги Ларисы Долиной

В деле о крупном мошенничестве с участием народной артистки России Ларисы Долиной фигурируют как минимум 14 подконтрольных злоумышленникам счетов и карт в двух банках, а также два криптокошелька, через которые крупные суммы выводились на зарубежные криптобиржи, сообщает RT .

Финансовый поток от певицы был разделен на две фазы. Первая началась 3 апреля 2024 года, когда Долина перевела первые 9 млн рублей. До 19 апреля она совершила переводы на девять разных счетов, общая сумма которых превысила 66 млн рублей. Вторая фаза стартовала в июне, после продажи певицей своей московской квартиры. 26 и 27 июня на пять счетов было переведено еще 35 млн рублей. В общей сложности за время аферы состоялось 19 переводов на суммы от 3 до 20 млн рублей каждый. Деньги со счетов получателей мошенники быстро выводили, перечисляя их на подконтрольные счета соучастников и криптокошельки.

Ключевую роль в сокрытии средств сыграли криптовалюты. Как следует из материалов дела, одна из фигуранток, Анжела Цырульникова, открыла два кошелька на криптоплатформе Aifory Pro. Реквизиты она передала организатору преступления. Получая от Долиной наличные, Цырульникова покупала на них криптовалюту, которая затем отправлялась на иностранные биржи. Например, 28 июня 2024 года она закупила криптовалюту на 21,5 млн рублей, а 1 июля — на 26 млн рублей.

Эксперт по блокчейн-аналитике Игорь Бедеров, основываясь на анализе транзакций, пояснил RT логику мошенников. Средства с двух кошельков были намеренно направлены в разные точки. С одного кошелька деньги ушли на криптобиржу Bybit, выбрав юрисдикцию, сложную для международного правового взаимодействия. Со второго кошелька криптовалюта поступала на грузинский сервис Heleket и в криптобота в Telegram.

«Это классическая, но грамотно выстроенная схема обналичивания… Дело Долиной демонстрирует, что современные расследования требуют не только знания блокчейн-аналитики, но и понимания логики преступников», — отметил Бедеров.

Согласно отчетам сервисов AML Crypto и ШАРД, оба кошелька представляют средний риск. Через первый адрес прошло около 694 тысяч долларов, а второй совершал переводы с адресами, отмеченными как «Санкции». В настоящее время на балансе обоих кошельков остались незначительные суммы — около 15 долларов каждый.

