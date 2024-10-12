На журналиста Юрия Дудя* открыли дело после интервью с Артемием Лебедевым

ТАСС: Дудя* оштрафуют на 50 тыс рублей после интервью с Лебедевым

Российская прокуратура успешно привлекла журналиста Юрия Дудя* к административной ответственности. Он нарушил закон при публикации видео с известным дизайнером Артемием Лебедевым, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в органах государственной власти.

Прокуратура проверила видео, на котором Дудь* берет интервью у Лебедева. В нем не указано, что запись произведена иноагентом, хотя журналист таковым является.

После проверки на Дудя открыли административное дело по части 4 статьи 19.34 КоАП. Ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Российские правоохранительные органы заметили отсутствие маркировки иноагента только через месяц после появления видео.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя*. Она требует компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей — считает, что дизайнер распространил информацию, которая порочит ее честь и достоинство.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.