Открытая тренировка с чемпионом по боксу прошла в Балашихе

Открытая тренировка прошла на площадке у Ледового дворца «Арена Балашиха». Мастер-класс провел мастер спорта международного класса, чемпион России по боксу, чемпион мира среди военнослужащих Дмитрий Двали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмен поделился с собравшимися спортивным опытом, рассказал о своем подходе к тренировкам и обучил фирменным приемам. Мастер-класс призван показать, что спорт объединяет поколения, и подчеркнуть его значимость как инструмента воспитания силы духа, дисциплины и уверенности в себе.

Участие в тренировке смогли принять все желающие городского округа Балашиха разных возрастов и с разным уровнем подготовки.

Такие открытые мастер-классы проводятся в городском округе регулярно и направлены на популяризацию активного образа жизни, развитие детского спорта в Балашихе и поддержку подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.