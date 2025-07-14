«Закончила период метания»: синоптик дал прогноз комфортной погоды на неделю

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в Центральной России «закончила период метания от холода к теплу»: жителей средней полосы ждут грозовые дожди «мозаичного» характера, сообщает «МИР 24» .

«Температура в большинстве областей на севере и в центре ЦФО от плюс 23 до плюс 28 градусов днем, это около нормы. А по ночам около плюс 15 градусов», — сказал специалист.

Он также назвал погоду «огуречной»: она подходит для того, чтобы на грядках созрели эти овощи.

В юге — в Липецке, Тамбове, Курске и Белгороде температурный фон составит около плюс 35 градусов, превышение климатической нормы сохранится.

С четверга с северо-востока начнется давление антициклона, расположенного над Баренцевым море и Архангельской областью, в результате в средней полосе установится погода без осадков. Конец недели и выходные синоптик пообещал солнечными.