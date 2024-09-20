На Западе Камчатки могут запретить вылов краба

На федеральном портале для размещения проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа о временном запрете вылова краба на западном побережье Камчатского края, сообщает АБН24 .

Речь идет именно о Западно-Камчатской зоне, так как на этой территории фиксируется тяжелая ситуация с популяцией ракообразных. Запасы краба сильно снизились по сравнению с 1990 годами, информировала Единая государственная система информации об обстановке в мировом океане (ЕСИМ).

Пока проект приказа не имеет силы, а общественные обсуждения продлятся до 30 сентября. Параллельно специалисты проводят антикоррупционную экспертизу.

Уточняется, что запрет будет действовать временно — с 1 января по 15 сентября 2025 года.

К 2055 году влияние экологии на здоровье жителей РФ может вырасти до 70%, сегодня этот показатель составляет 25%, заявляла первый замглавы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города». Так как медицина развивается, значимость не связанных с экологией факторов может уменьшиться, а окружающая среда в этом вопросе обещает выйти на первый план.