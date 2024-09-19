Влияние экологии на здоровье россиян может вырасти до 70% через 30 лет

Семутникова: к 2055 г влияние экологии на здоровье россиян может достичь 70%

К 2055 году влияние экологии на здоровье россиян может вырасти до 70%. Сейчас этот показатель составляет около 25%, сообщила первый замглавы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова в ходе выступления на сессии «Экология и городская экономика. Взболтать, но не смешивать» форума о будущем городов БРИКС «Облачные города».

«Согласно исследованию Роспотребнадзора, через 30–40 лет экология будет определять наше самочувствие уже на 50–70%. Логика следующая: медицина развивается, соответственно, значимость факторов, не связанных с экологией, будет уменьшаться, а окружающая среда выйдет на первый план», — отметила Семутникова.

Стоит также помнить, что здоровье людей зависит и от чистоты воздуха, поэтому власти Москвы работают над тем, чтобы в атмосферу выбрасывалось меньше вредных веществ. В этой связи Семутникова уточнила, что за последнее десятилетие качество воздуха в столице улучшилось в 2 раза.

«Борьба идет за каждые 10 микрограмм на метр кубический в среднегодовой концентрации, потому что это существенно снижает уровень заболеваемости», — добавила первый замглавы.

По ее словам, ощутимый вклад в улучшение экологии вносит развитие электротранспорта и промышленности Москвы.

18–19 сентября в Москве состоялся форум о будущем городов БРИКС «Облачные города». Событие посетили представители более 30 стран мира — мэры, ученые, мировые эксперты и главы технокомпаний. Спикеры и гости обсудили ключевые проблемы сегодняшних мегаполисов, тренды и технологии, а также обменялись опытом.

В рамках международного форума впервые провели конференцию «Зеленые города БРИКС», которую организовало правительство Москвы.