На Украине пожаловались на самый тяжелый день после блэкаута

Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для украинской энергетики.

«Сегодня (четверг — прим. ред.) на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве наступил почти полный блэкаут после ударов по энергетическим объектам.

Также издание Times of Ukraine сообщало, что в Киеве массово закрываются сетевые супермаркеты в связи с полным отсутствием электроэнергии в городе.

Кроме того, телеканал Welt передавал, что в столице Украины сложилась катастрофическая ситуация в энергетике. Люди в квартирах замерзают из-за постоянных отключений электричества и водоснабжения.

