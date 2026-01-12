В Киеве массово закрываются супермаркеты из-за отсутствия электроэнергии

сегодня в 20:31

В Киеве массово закрываются сетевые супермаркеты в связи с полным отсутствием электроэнергии в городе, сообщает издание Times of Ukraine в Telegram-канале.

«В Киеве массово закрываются супермаркеты „АТБ“, NOVUS и „Сільпо“ из-за отсутствия электричества: генераторы не выдерживают», — говорится в публикации.

При этом количество закрытых магазинов из-за проблем с электричеством украинские журналисты не уточнили.

Ранее телеканал Welt сообщал, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетике. Люди в квартирах замерзают из-за постоянных отключений электричества и водоснабжения.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличков, 50% многоквартирных домов в Киеве (около 6 тыс.) остаются без тепла из-за повреждения критической инфраструктуры в результате массированной атаки. Градоначальник призвал жителей покинуть город.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.