Welt: в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики

Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который находится на Украине, заявил, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетике, сообщает RT .

«Это уже заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключается вода и электричество», — отметил он.

50% многоквартирных домов в Киеве (около 6 тыс.) сейчас остаются без тепла из-за повреждения критической инфраструктуры в результате массированной атаки, сообщил ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, коммунальщики обеспечили работу соцучреждений с помощью мобильных котельных. Вместе с энергетиками они восстанавливают электро- и теплоснабжения в домах.

