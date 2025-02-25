Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому патриотическому певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN. Его обвинили в «глорификации» (возвеличивании — ред.) российской армии с помощью СМИ и признании правомерными действий РФ, сообщает ТАСС .

SHAMAN пока не отреагировал на обвинения.

На Украине часто предъявляют обвинения российским политическим, общественным, военным и культурным деятелям. Указы подписывает лично президент Украины Владимир Зеленский.

В том числе санкции против России вводит Евросоюз. Недавно под ограничительные меры попали телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин и юморист Михаил Галустян.

Последний считает, что политикам ЕС уже «нечем крыть», раз они начали вводить ограничения и устраивать гонения на артистов, представителей культуры и сатириков из России. Галустян напомнил, что «нас рать» и «закрыть всех» у Европы не получится.