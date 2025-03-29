На Украине оправдали военкома по делу о невыполнении плана мобилизации

Суд на Украине оправдал военкома, которого обвиняли в невыполнении плана по мобилизации, сообщает «СТРАНА.ua».

Начальник отделения рекрутинга и комплектования местного ТЦК не выполнил план мобилизации.

Отмечается, что решение об оправдании мужчины вынес Мурованокуриловецкий районный суд Винницкой области.

Военком смог мобилизовать 10 военнообязанных, при том, что требовалось призвать на военную службу 40 человек. Мужчина свою вину не признал, заявив, что в районе больше «нет человеческих ресурсов».

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.